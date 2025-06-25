Режиссер рассказал о работе с Данилой Козловским

Савва Савельев сказал в эфире НСН, что говорит на одном театральном языке с Козловским, ранее сыгравшим в двух его спектаклях.

© РИА Новости

Драматург и режиссер Савва Савельев в интервью НСН рассказал о сотрудничестве с актером Данилой Козловским и новом спектакле с его участием.

Ранее стало известно, что в сентябре Театр Ермоловой выпустит первую премьеру нового сезона — спектакль Саввы Савельева «Чуковский», главную роль в котором сыграет Данила Козловский. После начала СВО актер на фоне различных обвинений общественников выпал из медийного поля, однако в 2025 году вернулся к театральным постановкам в Москве. Савельев отметил, что это будет уже третий его спектакль с Козловским.

«С Данилой до "Чуковского" мы уже выпустили два спектакля: "Frank" и "Check Up". Мы говорим с Данилой на одном театральном языке, и это счастье. Спектакль "Чуковский" - об обратной стороне славы и любви многомиллионной аудитории. К каждому известному человеку - актеру, писателю, художнику, вне зависимости от его многочисленных свершений и дел, приклеивается один образ. Этот образ - ловушка, из которой аудитория выпускать героя не готова. Из всего написанного Чуковским сказки составляют всего 10%. Об остальном многие просто не знают. Я хочу хоть немного изменить эту ситуацию», — пояснил режиссер.

По словам Савельева, эту идею он вынашивал десять лет.

«С Корнеем Ивановичем я, как и каждый из нас, знаком с детства. Он - добрый и забавный сказочник, дедушка Чуковский. Только лет десять назад я начал интересоваться его реальной жизнью. Кем был этот человек, чем были, кроме сказок, наполнены его долгие 87 лет жизни? И тогда открыл для себя совсем другого Чуковского. Десять лет я вынашивал пьесу, она трансформировалась, полностью менялась. И вот, наконец, обрела форму спектакля», — заключил собеседник НСН.

В феврале 2025 года Данила Козловский заявил, что «поставил точку» в судебном споре с главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным, который просил проверить артиста на экстремизм и дискредитацию армии. При этом в 2024 году из титров фильма «Летучий корабль» пропали имена актеров Данилы Козловского и Ксении Раппопорт, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».