Дэйзи Эдгар-Джонс сыграет в новой экранизации романа «Разум и чувства»

Дэйзи Эдгар-Джонс («Нормальные люди», «Там, где раки поют») исполнит одну из главных ролей в фильме «Разум и чувства» (Sense and Sensibility) – новой экранизации одноименного романа Джейн Остин. Как сообщает Screen Daily, режиссерское кресло проекта займет Джорджия Окли («Грустная Джин»), сценарий напишет писательница Диана Рид. Производством займутся Focus Features и Working Title Films, которые ранее отвечали за экранизации романов «Гордость и предубеждение» (2005) и «Эмма» (2020).

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Первоначально опубликованный анонимно с подписью By A Lady роман «Разум и чувства» (другой вариант перевода – «Чувство и чувствительность») Остин повествует о сестрах Элинор и Марианне Дэшвуд, противоположностях в своем эмоциональном подходе к жизни, которые преодолевают любовь, утрату и финансовую неопределенность на фоне общественных ожиданий Англии XVIII века. Дебютный роман Остин 1811 года утвердил ее как литературную силу и остается краеугольным камнем английской литературы.

«Разум и чувства» экранизировали много раз для кино и телевидения, одним из лучших считается фильм режиссера Энга Ли 1995 года с Эммой Томпсон в роли Элинор и Кейт Уинслет в роли Марианны, а также Хью Грантом, Аланом Рикманом, Грегом Уайзом, Джеммой Джонс, Харриет Уолтер, Имелдой Стонтон, Элизабет Сприггс и другими.

Дэйзи Эдгар-Джонс сыграет Элионор, об утверждении в проект она сама сообщила в соцсетях, выложив селфи с книгой в руках. Актриса на роль Маринны пока не названа, как и остальной каст. Съемки должны начаться уже в июле 2025 года.