Олеся Иванченко исполнит главную роль в сериале «Няня Оксана»

Премьера сериала "Няня Оксана" состоится на телевидении и онлайн в сентябре. Аналогии с "Моей прекрасной няней" и Анастасией Заворотнюк последуют уже сегодня. Однако авторы позиционируют сериал как совершенно самостоятельный. Как будто бы они начали все с чистого листа. Пока мы не увидим сериал, оценить эту стратегию невозможно.

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Сегодня стало известно, что Олеся Иванченко - ведущая популярной программы "Натальная карта" - дебютирует в этом сериале.

По сюжету главная героиня Оксана (Олеся Иванченко) из Краснодарского края прилетает к своему жениху в Москву, но он ее бросает. Оксана остается покорять столицу и случайно устраивается работать няней в семью вдовца-ресторатора (Виктор Хориняк) с тремя детьми.

Как и героиня сериала, Иванченко родом из Краснодарского края. По признанию девушки, это не единственное, что роднит ее с героиней.

"Исполнилась моя большая мечта об актерской карьере. Было очень сложно. Я много готовилась, ходила к психоаналитику, занималась с педагогами по речи. Мне очень нравится героиня сериала, она похожа на меня: такая же позитивная, легкая на подъем. И тоже родом из станицы... Большую помощь мне оказали партнеры по площадке, которые всегда меня поддерживали и направляли. Виктор Хориняк помогал мне и актерскими, и психологическими советами", - рассказала Иванченко.

В сериале также снимались Александр Мартынов, Дарья Пицык, Мария Кошина, Елисей Гончаров, Дарина Козлова и другие.

Создатели ответили на вопрос "РГ", будет ли это лицензионная версия американского сериала, какой была "Моя прекрасная няня" с Сергеем Жигуновым и Анастасией Заворотнюк, отрицательно.

Телесериал выйдет на телеканале "Пятница!" и в онлайн-кинотеатре PREMIER.