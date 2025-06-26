Алексей Герман-младший рассказал о своей первой роли в сериале

Алексей Герман-младший сообщил НСН, что перед съемками в сериале «Лиля» изучал литературу и выступления писателя Виктора Шкловского.

© РИА Новости

Кинорежиссер Алексей Герман-младший в беседе НСН сообщил, что роль писателя, литературоведа, критика и киноведа Виктора Шкловского в сериале «Лиля» стала для него первым актерским опытом в карьере.

Съемки биографического сериала, посвященного отношениям Владимира Маяковского и Лили Брик, проходят в кинопарке «Москино». Знаменитого поэта в проекте режиссера Веры Сторожевой воплотил звезда сериалов «Слово пацана» и «Фишер» Андрей Максимов, Брик — Мария Смольникова, а Осипа Брика — Евгений Стычкин. Герман-младший отметил, что не вмешивается в работу режиссера на площадке.

«Я перечитал литературу, пересмотрел выступления Шкловского и попытался представить себе его биографию. Прежде никогда не снимался, это новый для меня опыт, взгляд с другой стороны. Непривычно, будто ты всю жизнь смотрел с одного ракурса, а теперь смотришь с другого, и это меняет тебя в определенной степени. Я ни в коем случае ничего не говорю режиссеру, он крепкой уверенной рукой вместе с продюсерами ведет проект в завершению. Я выполняю указания, мне кажется абсолютно некорректным вмешиваться. Это интересный опыт, приходится немного менять себя. Я когда-то учился актерскому мастерству, но это было много лет назад, теперь все приходится вспоминать», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что в кинопарке доступны 24 натурные площадки, включая «Аэропорт Юрово» и «Москву 1940-х годов». Также на территории расположен самый большой угловой хромакей-фон в Европе, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры, напоминает «Радиоточка НСН».