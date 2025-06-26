Ещ до мировой славы и «Миссии невыполнима» молодой Том Круз приехал в Советский Союз с одной мечтой – встретиться с режиссером Владимиром Меньшовым.

В 1981 году актер увидел фильм «Москва слезам не верит», который получил «Оскар», и был настолько впечатлен, что захотел лично побеседовать с его автором.

Меньшову позвонили и сообщили, что «какой-то американский артист» хочет встретиться. На встречу пришли около 15 человек. Кто именно такой Том Круз, Меньшов понял не сразу – в те годы его имя в СССР было малоизвестно.

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Помимо встречи с режиссером, Круз мечтал увидеть настоящую дачу. В итоге он оказался в простой деревенской избе, где его напоила чаем пожилая хозяйка. Это была одна из первых – и, возможно, самых искренних – поездок актера в Россию.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @daryakush.