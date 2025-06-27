Уоттс рассказал, почему отказался снимать новую «Фантастическую четверку»

Во время недавнего интервью режиссёр трилогии о Человеке-пауке с Томом Холландом Джон Уоттс рассказал, почему он отказался снимать «Фантастическую четвёрку», хотя такая возможность у постановщика была.

© Чемпионат.com

По словам Уоттса, на тот момент у него «совсем не было сил». Он понимал, что картину нужно сделать «великолепной», поэтому не мог допустить, чтобы она из-за его состояния получилась плохой.

У меня не было сил. Я знал, что у меня не хватит сил сделать этот фильм великолепным. Я просто выдохся, поэтому мне нужно было немного времени, чтобы прийти в себя.

Фильм «Фантастическая четвёрка» выйдет в зарубежных кинотеатрах уже 25 июля.