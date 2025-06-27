Критик рассказал, что даст Борисову членство в Американской киноакадемии

Членство в Американской академии кинематографических искусств и наук — почетное достижение для российского актера Юрия Борисова. Такое мнение высказал теле- и радиоведущий, режиссер и кинокритик Давид Шнейдеров.

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По его словам, звание присуждается за заслуги в кинематографе или после номинации на престижные премии, например, «Оскар» или «Золотой глобус».

«Вообще, достаточное количество наших актеров и режиссеров — члены Американской киноакадемии, включая знаменитого российского аниматора Константина Бронзита», — добавил Шнейдеров.

Он уточнил, что членство в киноакадемии не гарантирует контракты и не открывает новые возможности. По словам критика, Борисов сможет голосовать на следующей церемонии вручения премии «Оскар». При этом Шнейдеров подчеркнул, что актер уже сотрудничает с престижным агентством, а это может способствовать его дальнейшей карьере, сообщает News.ru.

Российский актер Юрий Борисов 26 июня вошел в ежегодный список новых членов Академии кинематографических искусств и наук. Вместе с ним в список попали и его коллеги по оскароносному фильму «Анора» — актеры Майки Мэдисон и Карен Карагулян, оператор Дрю Дэниелс, а также продюсер Саманта Кван.

10 апреля в СМИ появилась информация о том, что Юра Борисов заключил контракт с американским агентством United Talent Agency на представительство во всех сферах. У этой организации подписаны контракты с такими голливудскими актерами, как Харрисон Форд, Майки Мэдисон, Тимоти Шаламе и Майкл Джей Фокс.