У некоторых знаменитостей есть родные братья, о существовании которых известно немногим.

Например, у Анжелины Джоли есть старший брат Джеймс Хейвен. В юности он пробовал себя в кино и даже снимался в проектах с участием сестры, но быстро ушел из индустрии. Интересно, что поклонники отмечают: внешне Джеймс похож на Анжелину даже больше, чем она сама.

У Эштона Катчера – брат-близнец Майкл, с рождения столкнувшийся с тяжелым диагнозом: ДЦП и врожденным пороком сердца. В детстве Майкл перенес пересадку, и Эштон был готов отдать любой орган, лишь бы спасти его.

Почему некоторые актрисы не могут смотреть свои фильмы

Сегодня Майкл занимается адвокатской деятельностью и защищает права детей с ДЦП. Эштон же регулярно жертвует в фонды, поддерживающие людей с таким же диагнозом.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.