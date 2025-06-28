«Талантливо имитировал собаку». Как сложилась жизнь Толоконникова

Перед съемками фильма режиссер Владимир Бортко искал актера с крайне выразительной, или даже скорее карикатурной внешностью. Ему нужен был артист, который способен достоверно передать образ существа, существующего «на грани животного и человека».

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Помощники режиссера направляли запросы в театральные труппы по всей территории СССР с необычной просьбой: прислать фотографии «наиболее непривлекательных актеров». В итоге из многочисленных снимков Бортко остановился на изображении актера из Алма-Аты – Толоконникова, запечатленного в клоунском гриме. В результате он был приглашен на кинопробы.

«Я вошел в свой кабинет и обнаружил за столом нечто, напоминающее собаку в галстуке!» — так Владимир Бортко описывал свою первую встречу с Толоконниковым.

Не смотря на выбор режиссера, собственно процесс утверждения Толоконникова на роль оказался весьма затруднительным. Дело в том, что худсовет «Ленфильма» активно продвигал млодого Николая Караченцова, который тогда был бесспорным фаворитом зрителей.

«Караченцов, несомненно, талантливо имитировал собаку, но его актерское амплуа — это образ романтического героя. Мне же требовалось совместить в одном персонаже черты пса и пьяницы», — объяснял свою точку зрения Владимир Бортко.

Однако режиссер категорически настоял на своем и поставил ультиматум: либо он снимает Владимира, либо вовсе покидает проект. К счастью, сработало, и выбор Бортко оказался полностью оправдан: уже на этапе кинопроб всем стало очевидно, что Толоконников безупречно реализует творческий замысел – тот самый, который так отстаивал.

Испытания гримом и съемками

Роль, конечно, была непростая, а само воплощение образа Шарикова обернулось для Толоконникова настоящим испытанием. Грим, который должен был сделать из него «недочеловека», вызывал неимоверные страдания: на лицо наносились многочисленные слои специального клея. Учитывая, что съемочный день порой растягивался до двенадцати часов выдержать это было непросто. Удаление грима доставляло актеру не меньше мучений.

Но это было только начало злоключений: так, во время съемки эпизода в буфете, где Шариков разбивает стекло, по неосторожности Толоконников получает глубокий порез руки. Из-за этого работу над сценой пришлось остановить. Не менее изнурительным оказался и эпизод с потопом: Владимиру Толоконникову и Нине Руслановой (она сыграла роль кухарки) многие часы пришлось находиться в ледяной воде.

Кинокартина, выпущенная в 1988 году, моментально приобрела статус культовой, неподражаемы Толоконников был удостоен Государственной премии РСФСР, а высказывания его персонажа за считанные дни превратились в крылатые фразы, которые до сих пор многие помнят. Однако у этой «медали» была и обратная сторона: за успехом скрывались рамки образа Шарикова, в которые Толоконников невольно попал.

Да, его узнавали повсюду, но зачастую обращались к нему без должного почтения, просто окликая: «Эй, Шариков!».

Каким артист был на самом деле?

На первый взгляд сложно поверить, что в реальной жизни Толоконников был полной противоположностью своего знаменитого персонажа: глубоко интеллигентный, деликатный человек, который увлекался садоводством.

Несмотря на массу рекламных предложений, он неизменно отказывался от возможности появиться в них в образе Шарикова, и считал подобные инициативы попранием художественных принципов.

Однако несмотря на все эти трудности и неловкости, Владимир Толоконников всегда выражал глубокую признательность судьбе за предоставленную ему возможность сыграть эту роль.

«Подумайте сами, — говорил Толоконников, — такая роль, как моя в «Собачьем сердце», выпадает лишь раз в жизни, а то и реже — возможно, даже раз в столетие! Мне неимоверно, просто фантастически повезло».

Покорение столицы

Впрочем, путь актера к славе был непростым: на протяжении сорока пяти лет он преодолевал унизительные отказы театральных институтов, годы армейской службы и долгий период работы в провинциальных театрах.

Трижды Толоконников пытался поступить в московские театральные учебные заведения, но каждая попытка оборачивалась неудачей. Приемные комиссии считали, что юноша с «нетипичной внешностью» не обладает достаточными перспективами, и это было жестокое осознание реальности... После этого он отслужил три года в вооруженных силах, а затем предпринял еще одну попытку в Москве.

После четвертого безуспешного экзамена Толоконников некоторое время выступал на сценах провинциальных театров, пока, наконец, не был принят в Ярославское театральное училище, которое он закончил в 30-летнем возрасте. Затем он вернулся в Алма-Ату, где устроился в местный ТЮЗ. А через год артиста пригласили перейти в ведущий драматический театр Казахстана — Академический театр русской драмы имени М. Ю. Лермонтова.

На театральной сцене Толоконников проявил себя как артист широкого диапазона, особо ему удались такие постановки, как «На дне», «Вишневый сад» и «Собор Парижской Богоматери». Зрители также были в восторге от игры Толоконникова в детских спектаклях: например, в «Василисе Прекрасной», где он одновременно воплощал образы Старика и Лешего.

Киношный дебют актера датируется 1981 годом, когда он исполнил небольшую роль в картине «Последний переход». Но настоящий прорыв в карьере произошел в 1988 году, после того как Владимир Бортко предложил ему сыграть в «Собачьем сердце».

В последующие годы Толоконников продолжил активную работу в кино: он снялся в таких фильмах, как «Облако-рай» и «Хоттабыч», при этом за последний он был удостоен премии MTV.

Семья, дети и розами

Встреча с Надеждой Березовской, работавшей учительницей физики, стала переломным моментом в судьбе актера. Именно она поддержала его, когда в творчестве наступила «черная полоса», а также помогла избавиться от пагубных привычек, среди которых было пристрастие к алкоголю.

Эта женщина стала главной музой его жизни, с которой он связал свою судьбу. Так в стране появилась еще одна семья. В этом союзе родилось два сына: Иннокентий (в 1983 году) и Родион (в 1991 году). Мальчики стали для актера источником гордости и радости. Так и вышло, что именно семья стала для Толоконникова главной опорой в жизни. А еще он очень любил свой теплый дом в Алма-Ате, где был красивейший розарий, в котором артист с удовольствием проводил свой досуг.

Творчество до самого конца

После кончины Надежды в 2013 году актер целиком посвятил себя работе и творчеству, которыми он стремился заполнить огромную пустоту, образовавшуюся после смерти любимой супруги.

Даже на закате жизни, несмотря на ухудшающееся здоровье, Толоконников старался быть максимально активным в кинематографе. Среди его последних работ — комедия «Бабушка легкого поведения» и драма «Пес рыжий», в которой он совместно сыграл со своим сыном Родионом.

Владимир Толоконников скончался 15 июля 2017 года в возрасте 74 лет, всего за несколько часов до того, как должен был отправиться на съемочную площадку продолжения сериала «СуперБобровы-2». Причиной его ухода стала остановка сердца, которое не выдержало темпа работы и плотного графика. Как принято говорить, актер совсем не берег себя... Местом последнего пристанища актера стало Троекуровское кладбище в Москве.