Умерла болливудская актриса Джаривала

В ночь на 27 июня на 43-м году жизни умерла болливудская артистка Шефали Джаривала, актриса кино, ТВ и музыкальных видео и участница реалити-шоу.

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Как передает Times of India, причиной смерти женщины стала остановка сердца - это подтвердили в приемном отделении госпиталя в Мумбаи.

Уточнено, что актрису доставил в больницу муж. Она была объявлена мертвой на месте. Тело отправлено на вскрытие.

Шефали Джаривала родилась в 1982 году в Бомбее. На большом экране дебютировала в 2004-м, на ТВ - в 2008-м. С 2002-го снималась в видеоклипах.

Первый муж - Хармит Сингх, участник группы Meet Brothers, второй - актер Параг Тьяги.

В интервью артистка признавалась, что ее с пятнадцати лет мучили эпилептические припадки, кроме того, женщина сражалась с депрессией.