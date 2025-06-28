Шварценеггер рассказал, какой фильм принес ему больше всего денег

Речь далеко не о «Терминаторе». За свою кинокарьеру Арнольд Шварценеггер заработал внушительное состояние. Вопреки догадкам поклонников основную его основную долю составляет заработок не от серии фильмов о киборге.

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Шварценеггер рассказал, что наибольший доход ему в своё время принесла картина «Близнецы». Фильм вышел в 1988 году, а партнёром Арнольда был Денни Де Вито. По данным источников, за главную роль в ленте актёр получил около $ 35 миллионов (больше 2 миллиардов рублей).