Дженнифер Энистон рассказала, по какой роли скучает больше всего

Звезда «Друзей» Дженнифер Энистон призналась, что больше всего хотела бы вернуться к работе над комедией «Несносные боссы», а не к культовому ситкому, принесшему ей мировую славу.

© Kinobugle.ru

Несмотря на то, что Энистон играла Рейчел Грин в «Друзьях» на протяжении всех 10 лет показа сериала с 1994 по 2004 год, именно комедийный боевик режиссера Сета Гордона стал проектом, к которому она мечтает вернуться.

«О боже, это буквально всплыло на днях: "Несносные боссы"», — призналась Энистон, имея в виду комедию 2011 года и ее продолжение 2014 года.

В фильмах актриса снялась вместе с Джейсоном Бейтманом, Чарли Дэем и Джейсоном Судейкисом. Сюжет рассказывает о трех друзьях, которые планируют убить своих ужасных начальников, мешающих им быть счастливыми.

В фильмах Энистон исполнила роль доктора Джулии Харрис — стоматолога, которая агрессивно домогается своего подчиненного Дейла (Чарли Дэй). Персонаж запомнился зрителям как сексуально агрессивная начальница, которая регулярно харассит своего сотрудника.

«Джейсон Бейтман и я говорили об этом, и Чарли Дэй тоже много об этом рассказывал. Так что это то, что мы считаем супер веселым. Персонажи уморительные, и нам нужна комедия. Я лично считаю, что комедия — это необходимость. Это тот проект, с которым мы бы очень весело провели время, думаю, возвращаясь к нему, увидев, что стало с этими чокнутыми героями сегодня», — поделилась актриса.

Помимо желания вернуться к уже знакомому проекту, Энистон поделилась своей главной нереализованной мечтой. Актриса призналась, что хочет покорить театральные подмостки.

«Я определенно хочу сыграть в бродвейском спектакле. Это в моем списке желаний, но дело в том, чтобы найти время и найти правильную пьесу, правильный материал. Я точно должна сыграть в спектакле на Бродвее», — подчеркнула Энистон.

В настоящее время актриса продолжает сниматься в роли Алекс Леви в сериале Apple «Утреннее шоу», четвертый сезон которого выйдет в сентябре. Также она продюсирует ребут комедии 1980 года «С девяти до пяти» для 20th Century Studios.