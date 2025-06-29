Актриса Елизавета Арзамасова расплакалась, вспомнив о роли Галины Сергеевны. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости знаменитостей».

«Сейчас Галина Сергеевна существует в пределах возможного, а для маленькой Галины Сергеевны не было ничего невозможного. Я хочу обратиться ко всем, кто чувствует в себе задатки Галины Сергеевны: дерзайте! И пусть ни один сценарий вас не остановит. Вы все можете. У вас все получится», — высказалась Арзамасова, пустив слезу.

На прошлой неделе Елизавета Арзамасова показала результат недавней фотосессии с кроликами. На одном из кадров актриса предстала в черном укороченном жакете с золотой вышивкой, мини-шортах, чулках, сетчатых перчатках, кольцах и серьгах. На другом снимке знаменитость позировала в голубом костюме в гусарском стиле, состоящем из жакета и шортов. Визажист сделал артистке макияж с черными стрелками, блестящими тенями и розовыми губами, а стилист — объемную укладку.