Андрей Леонов сравнил с сувениром свою роль в новых «Папиных дочках»

Исполнителю роли главы семейства Васнецовых в сериале «Папины дочки» Андрею Леонову в полнометражном фильме по мотивам популярного ситкома досталась крайне небольшая роль. Недовольства этим артист на съёмочной площадке не высказал, но красноречиво сравнил себя с сувениром.

© Super.ru

«Я на съёмочной площадке не так часто бываю, я тут скорее, как сувенир. У меня сегодня "молчаливый" день. Я, как ваза. Меня, вот, поставили в угол — красивая ваза. Надеюсь, в следующем сезоне у меня будет и много текста, и поступки, как раньше. Но пока я, как украшение только», — высказался Андрей Леонов в разговоре с Super.

Напомним, новый фильм будет называться «Папины дочки. В кино». События, которые авторы решили в нём показать, продолжат сюжет финала 4 сезона сериала «Папины дочки. Новые». Картину обещают выпустить в конце октября 2025 года.