Актер Сергей Новосад рассказал о трудностях съемок в сериалах

На счету актера из иркутского Шелехова Сергея Новосада больше 20 ролей в кино и сериалах. Среди его последних работ – стартующий скоро сериал «Остаться друзьями». В интервью «ФедералПресс» артист рассказал о впечатлениях от съемочного процесса и о том, что его связывает сегодня с родным Приангарьем.

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Уметь говорить друг с другом

Сергей, шоураннер и автор сценария Иван Баранов сказал, что сериал «Остаться друзьями» для него не только про любовь или развод, он про взрослую дружбу. А для вас он в первую очередь про что?

— Для меня этот сериал про то, как важно уметь разговаривать. Не держать в себе злость и обиду, не ждать, когда это все лопнет, как пузырь, а сесть друг напротив друга и поговорить.

Читала, что перед работой над одним из сериалов вы составляли плейлист своего персонажа и таким образом пытались представить, о чем он думает. Чем заряжались перед съемками «Остаться друзьями»?

— В этот раз тоже был плейлист с рок-н-ролльными композициями, но, если честно, я уже не помню, какие именно треки там были.

Ваш герой Даня – это собирательный образ или вы знакомы с таким человеком в реальности?

— Это собирательный образ, у него нет прототипа. Брал отовсюду понемногу: что-то здесь, что-то там, что-то от одних, что-то от других. В общем, как говорится, «там-сям, туда-сюда, чи-чи га-га».

«Всегда еду на Байкал»

Есть ли идеальный способ прийти в себя после тяжелого съемочного дня от Сергея Новосада?

— Как можно скорее оказаться дома.

С вашей женой, актрисой Анастасией Талызиной, вы вместе сыграли в фильме «Я делаю шаг». И даже приезжали в Иркутск два года назад, чтобы вместе с ней представить мелодраму зрителям. Планируются ли у вас еще совместные проекты? И легко ли играть влюбленных в кино, когда при этом чувства реальны?

— Когда между людьми есть химия, связь, любовь, то ничего играть не нужно, все и так происходит. На данный момент у нас с Анастасией нет совместных проектов, но мы точно будем рады такой возможности.

Ваша родина – Шелехов. В одном из интервью вы говорили, что в школе у вас были теплые отношения с учителями. А какие еще приятные воспоминания есть о малой родине?

— Ой, да много! Поездки на Байкал, походы за грибами, помощь папе или брату в ремонте машины, время, проведенное в театре миниатюр «Чапля», покос… И так далее, и так далее.

Как часто удается бывать в родных местах, отдыхать на Байкале?

— Я стараюсь хотя бы раз в год прилетать домой и в каждый свой приезд еду на Байкал: неважно, прилетел я зимой или летом.