Стивен Спилберг может снять свой первый вестерн

Режиссер Спилберг признался, что десятилетиями мечтал снять вестерн
Оскароносный режиссер Стивен Спилберг не исключил, что может снять свой первый вестерн. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
«У меня есть жажда вестернов, которые я когда-нибудь, надеюсь, сниму. Это жанр, который ускользал от меня все эти десятилетия», — признался Спилберг.
78-летний Спилберг — автор фильмов «Инопланетянин», «Назад в будущее» «Фабельманы» и др.
Накануне стало известно, что новый фильм о шпионе Джеймсе Бонде снимет оскароносный канадский режиссер Дени Вильнёв, известный зрителям по фильмам «Дюна», «Бегущий по лезвию 2049» и «Пленницы».
Режиссер признался, что является ярым поклонником Бонда, а некоторые из его самых ранних киновоспоминаний связаны с агентом 007.