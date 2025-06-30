Педро Паскаль оценил других актеров в «Фантастической четверке»

Актёр Педро Паскаль в недавнем интервью похвалил своих коллег по фильму «Фантастическая четвёрка». Паскаль отметил, что каждый из них невероятно талантлив и интерес как актёр.

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Похвалы от актёр удостоились Джозеф Куинн, Эбон Мосс-Бакрак и Ванесса Кирби.

Если бы был конкурс на звание самого смешного… самого умного… самого талантливого… я был бы четвёртым. Джозеф Куинн потрясающий… Эбон — один из самых забавных парней. А Ванесса Кирби — это сила природы. Она была для меня лидером, помогая мне погрузиться в материал.

«Фантастическая четвёрка» выйдет в кинотеатрах уже 25 июля. Ленту снял Мэтт Шекманн.