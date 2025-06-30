Макар Хлебников рассказал о сложностях переходного возраста и работе с папой

Gazetametro.ru поговорила с восходящей кинозвездой Макаром Хлебниковым, чья новая работа – сериал "Попадос" – была представлена в конкурсной программе фестиваля сериалов "Пилот".

Герой Макара Хлебникова из "Попадоса" – старшеклассник по кличке Буслай. И его жизнь – это череда приключений. Благодаря своей находчивости ему удаётся выпутываться из неприятностей, но очередная затея грозит уже взрослыми последствиями. Вместе с друзьями он крадёт газовый резак, чтобы разрезать и сдать на металл старый башенный кран, стоящий на городском пустыре. Но подростковую спецоперацию прерывают неожиданные гости – местные бандиты, приехавшие на разборку. В самый неподходящий момент подрезанный кран падает, и представители криминального мира замечают перепуганных школьников – ненужных свидетелей.

Можно сказать, что Буслай – самый хулиганский и даже отрицательный персонаж среди всех, кого вы играли? Постоянно придумывает криминальные схемы, из-за которых друзья попадают в неприятности.

– Не могу назвать Буслая отрицательным персонажем, он, скорее, авантюрист. Всё время пытается придумать новую идею, чтобы им с друзьями выбраться из… скажем так, сложной ситуации, в которую они попали по своей воле. Но каждый раз неожиданные обстоятельства затягивают их в новые неприятности. В общем, где-то его затеи срабатывают удачно, где-то не очень.

В основном, его идеи завязаны на получении лёгких денег.

– Думаю, Буслай хотел бы уехать из своего города, он мечтает не столько разбогатеть, сколько получить новые возможности. Его всё-таки интересуют не деньги сами по себе.

Героев в сериале можно причислить к трудным подросткам. Как вы переживали свой переходный возраст?

– У меня был достаточно сложный переходный возраст. Каких-то то страшных событий не было, я ничего криминального не совершал, но очень много спорил с родителями, отстаивал свободу, правильность своего восприятия. Потом период ужасных отношений с родителями перешёл в новый этап — они стали лучше меня понимать, я их. Видимо, нужно было пройти этот путь. Сначала ты воюешь с окружающими, а потом они тебя признают.

Если не ошибаюсь, вы не учились на актера?

– Я недавно закончил школу драмы Германа Сидакова. Курс длился 4 месяца.

Не захотели тратить 5 лет в театральном училище?

– Это почти невозможно, если хочешь сниматься – за 5 лет можешь упустить много возможностей.

А разве нельзя сниматься параллельно?

– Нет. У кого-то получается, но это если только ты любимчик у преподавателей, и они тебя отпускают. Но, по-хорошему, пока получаешь образование, ты не должен сниматься. Наверное, в театральном училище можно многое получить, но, я думаю, что опыт, который приходит со временем, тоже много даёт.

Вы говорили в других интервью, что хотели бы снимать кино в качестве режиссёра. Это желание осталось? Есть мысли, о чём будет первый фильм?

– Да, мне интересна режиссура. Но не хочу раскрывать все карты. Хочу, чтобы уже работа сама за себя сказала. Я хочу продолжить учиться в МШК, и сейчас думаю об одной истории, но она в процессе может измениться. Раньше времени не хочу рассказывать.

У вас не так много ролей в кино, но все проекты получились более чем достойными. У вас чутьё на хорошее кино или папа помогает отбирать предложения?

– Нет, я никогда не советуюсь с папой по поводу ролей. Исключение было только на его фильме "Снегирь". У меня есть своё поэтапное восприятие той или иной истории. Сначала читаю сценарий, потом смотрю кто режиссёр, потом уже обращаю внимание на всё остальное – какая компания снимает, на каком канале выйдет, кто ещё играет. Но, в целом, если сценарий интересный и режиссёр сильный – скорее всего, получится хорошее кино.

А по поводу роли в "Снегире" были сомнения?

– Да, отец предложил сыграть одного из героев, и я ответил, что мне нужно время, чтобы понять, смогу ли я это сыграть.

Что смущало?

– Достаточно сложный характер. Это человек, который больше наблюдает, чем действует, и при этом он должен выглядеть и обаятельным, и простофилей, и парнем со своими понятиями. Это не тот персонаж, которого ты легко возьмёшь и сыграешь. Нужно было набраться уверенности, подготовиться, придумать какие-то нюансы, чтобы выйти на пробы.

Какую роль далась вам сложнее всего?

– В "Кончится лето". Было сложно в эмоциональном плане. Там такая история, что нужно было переходить из состояния "всё отлично и легко" в настроение "непонятно, зачем жить дальше". И этот переход был очень сложным, невозможно было не погрузиться в этот ужас, который происходит с героями. И мы с Юрой Борисовым постоянно искали нужное состояние, каждый раз пробовали сыграть одну и ту же сцену по-другому. Как будто загоняли друг друга ещё глубже в этот ад.

Вы практически подряд сыграли роли двух идеальных ангелоподобных персонажей — в "Кончится лето" и в "Детях перемен"...

– Я недавно снялся в проекте "Маяк", где играю крайне неприятного героя. Так что у меня разные роли. И я иду в кино за неожиданными историями, где можно получить новый актёрский опыт.

Насколько вы амбициозны в карьере? Хотели бы повторить успех Юры Борисова, получить признание за рубежом?

– Я бы не хотел повторять ничью историю. И я никогда не заглядываю наперёд. Думаю, что актёры, которые стали медийными, не строили ожиданий с самого начала. Я просто выбираю проекты, которые приносят мне удовольствие. Если они мне приносят удовольствия, тогда я лучше играю.

Но вы уже чувствуете, что становитесь медийным?

– Нет. И не могу сказать, что к этому сильно стремлюсь. Боюсь, что потеряю трезвое отношение к себе и начну думать, что я супергерой. Но пока этого не произошло.