Рассел Кроу вспомнил съемки «Гладиатора»

«На Мальте я стал мужчиной»: Рассел Кроу вспомнил съёмки «Гладиатора»
Актёр Рассел Кроу появился на церемонии вручения наград Mediterrane Film Festival на Мальте. Там он получил награду «Легенда кино Мальты».
Во время своей речи Кроу вспомнил, как проходили съёмки ленты, и отметил, что во время работы над картиной он «стал мужчной».
Как ни странно, 26 лет назад я стал мужчиной на Мальте. В каких бы фильмах я ни снимался до этого, ни один из них не обладал таким величием, амбициями, бюджетом и, в конечном счёте, размахом, как «Гладиатор».
Кроу рассказал историю о молодом человеке, который попросил у него автограф на неделей ранее, когда он путешествовал по Италии. Как оказалось, с этим связана трогательная история, в которой, помимо самого парня, была задействована и его мама.
Я пожал ему руку, и он заплакал. Его друзья потом сказали мне, что он — главный спасатель на местном пляже, у него огромные мускулы… и они никогда не видели его таким. В итоге я его обнял. Когда он взял себя в руки, то сказал: «Когда мне было восемь лет, моя мама усадила меня перед телевизором, включила видеокассету с «Гладиатором». Потом она сказала мне: «Если ты когда-нибудь задумаешься, каким человеком хочет видеть тебя твоя мать, то вот тебе пример».
В 2024 году вышел «Гладиатор 2», но в нём Кроу не появился по логичным сюжетным причинам, связанным с первой частью.