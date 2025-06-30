Рассел Кроу вспомнил съемки «Гладиатора»

Актёр Рассел Кроу появился на церемонии вручения наград Mediterrane Film Festival на Мальте. Там он получил награду «Легенда кино Мальты».

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Во время своей речи Кроу вспомнил, как проходили съёмки ленты, и отметил, что во время работы над картиной он «стал мужчной».

Как ни странно, 26 лет назад я стал мужчиной на Мальте. В каких бы фильмах я ни снимался до этого, ни один из них не обладал таким величием, амбициями, бюджетом и, в конечном счёте, размахом, как «Гладиатор».

Кроу рассказал историю о молодом человеке, который попросил у него автограф на неделей ранее, когда он путешествовал по Италии. Как оказалось, с этим связана трогательная история, в которой, помимо самого парня, была задействована и его мама.

Я пожал ему руку, и он заплакал. Его друзья потом сказали мне, что он — главный спасатель на местном пляже, у него огромные мускулы… и они никогда не видели его таким. В итоге я его обнял. Когда он взял себя в руки, то сказал: «Когда мне было восемь лет, моя мама усадила меня перед телевизором, включила видеокассету с «Гладиатором». Потом она сказала мне: «Если ты когда-нибудь задумаешься, каким человеком хочет видеть тебя твоя мать, то вот тебе пример».

В 2024 году вышел «Гладиатор 2», но в нём Кроу не появился по логичным сюжетным причинам, связанным с первой частью.