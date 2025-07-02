Дворецкий из «Моей прекрасной няни» высказался о перезапуске проекта

Заслуженный артист России Борис Смолкин, известный по роли дворецкого в сериале «Моя прекрасная няня», раскритиковал в беседе с Woman.ru идею перезапуска проекта под названием «Няня Оксана».

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«Я плохо отношусь ко всем вторичным проектам. Зачем это делать? Надо что-то новое! Оригинальное!» — высказался артист.

Смолкин уверил, что не станет принимать участие в проекте, поскольку не поддерживает его. Актер также не стал раскрывать свое отношение к ведущей шоу «Натальная карта», юмористке и астрологу Олесе Иванченко, которая сыграет в будущем шоу главную героиню.

«Я ее не знаю совсем. Как я могу к ней относиться? Я даже ее не видел и по телевизору в том числе на видео. Я не поддерживаю все это, вот и все мое отношение», — подытожил актер.

Ремейк «Моей прекрасной няни» выйдет в эфир в сентябре 2025 года. Главные роли в нем сыграют Иванченко и звезда трилогии «Последний богатырь» Виктор Хориняк.

По сюжету героиня прилетает к жениху в Москву из Краснодарского края, а после расставания с ним идет работать няней в семью вдовца-ресторатора с тремя детьми.