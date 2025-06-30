Андрею Леонову досталась небольшая роль в сиквеле «Папиных дочек»

Сыгравшему роль главы семейства Васнецовых в сериале «Папины дочки» Андрею Леонову в полнометражном фильме по мотивам популярного ситкома досталась небольшая роль. Возмущения этим артист на съёмочной площадке не высказал, сравнив себя с сувениром.

- Я на съёмочной площадке не так часто бываю, я тут скорее, как сувенир. У меня сегодня "молчаливый" день. Я, как ваза. Меня, вот, поставили в угол — красивая ваза. Надеюсь, в следующем сезоне у меня будет и много текста, и поступки, как раньше. Но пока я как украшение только, — высказался Андрей Леонов в интервью Super.

«ИнтерМедиа» напоминает, что съемки фильма «Папины дочки. В кино» стартовали в конце весны 2025 года. По сюжету семья Васнецовых-Васильевых отправится на важное торжество в Кисловодск. Правда, герои даже не подозревают, чем обернётся их путешествие.