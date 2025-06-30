Умер «официальный Робин Гуд Ноттингема» актер Тим Поллард

На 62-м году жизни скончался "официальный Робин Гуд Ноттингема", игравший легендарного преступника на протяжении трех десятилетий. Актер Тим Поллард умер 28 июня, передает The Sun.

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На странице артиста в социальной сети указано, что он "мирно скончался после короткой, но отважной борьбы с раком" в окружении семьи. Супруга актера умерла от рака в июне 2017 года в возрасте 39 лет.

Тип Поллард родился в 1964 года в Ноттингеме и был наиболее известен своей ролью Робин Гуда на мероприятиях города. Занимался также сбором средств для благотворительных организаций, борющихся с раком груди.

Актер участвовал также в реконструкциях битв викингов, выступал на ежегодном представлении Робин Гуда в Ноттингемском замке и на средневековых банкетах, благотворительных мероприятиях. Снимался в многочисленных ТВ-шоу и в роли рассказчика в фильмах ужасов "Оргия проклятых Дракулы" (здесь он выступил и продюсером), "Резня оборотней у ворот ада" и "Культ людей-теней".