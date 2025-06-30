От рака умер "официальный Робин Гуд Ноттингема" Тим Поллард

Российская Газета

На 62-м году жизни скончался "официальный Робин Гуд Ноттингема", игравший легендарного преступника на протяжении трех десятилетий. Актер Тим Поллард умер 28 июня, передает The Sun.

Умер «официальный Робин Гуд Ноттингема» актер Тим Поллард
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На странице артиста в социальной сети указано, что он "мирно скончался после короткой, но отважной борьбы с раком" в окружении семьи. Супруга актера умерла от рака в июне 2017 года в возрасте 39 лет.

Тип Поллард родился в 1964 года в Ноттингеме и был наиболее известен своей ролью Робин Гуда на мероприятиях города. Занимался также сбором средств для благотворительных организаций, борющихся с раком груди.

Актер участвовал также в реконструкциях битв викингов, выступал на ежегодном представлении Робин Гуда в Ноттингемском замке и на средневековых банкетах, благотворительных мероприятиях. Снимался в многочисленных ТВ-шоу и в роли рассказчика в фильмах ужасов "Оргия проклятых Дракулы" (здесь он выступил и продюсером), "Резня оборотней у ворот ада" и "Культ людей-теней".