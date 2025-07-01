Звезда «Ты» Пенн Бэджли сыграет в ромкоме «Вы друг друга стоите»

По данным издания The Hollywood Reporter, актёр Пенн Бэджли, известный по сериалу «Ты», и Меган Фэйхи, звезда «Белого лотоса», получили главные роли в романтической комедии «Вы друг друга стоите».

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Картина рассказывает о Наоми и Нике, паре, которая собирается пожениться и жить долго и счастливо, за исключением одного: они полностью разлюбили друг друга. Поскольку свадьба стремительно приближается, они оба решают тайно подтолкнуть друг друга к отмене бракосочетания.

Сценаристами и режиссёрами ленты назначены Марк Сильверштейн и Эбби Кон. Проект разрабатывается для кинокомпании Amazon MGM. Даты выхода пока нет.