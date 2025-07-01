Умерла французская актриса Флоранс Делай

Ушла из жизни Флоранс Делай, французская актриса кино, телевидения, писательница и сценаристка, артистка озвучания и драматург. Ей было 84 года.

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Делай родилась в 1941 году в Париже в семье писателя Жана Делая. Брат - писатель Клод Делай, помимо прочего - автор биографии Марины Цветаевой.

Флоранс Делай училась в Париже и Сорбонне. Получила степень по испанскому языку. Преподавала в университете литературу. Писала романы, пьесы и эссе. Работала помощником режиссера и переводчиком. В 2000-м была избрана членом Французской киноакадемии.

Как актриса снималась в 1960-1970 гг., дебют - главная роль в "Процессе Жанны д'Арк" Брессона. Лента взяла два приза Каннского МКФ в 1962-м.

Среди других ролей - в проектах "Преступная игрушка", "Смерть Раймонда Русселя", "Послушай".

Муж - актер, режиссер и сценарист Морис Бернар.

Некролог появился на сайте киноакадемии страны. Делай умерла 1 июля в Париже. Детали не приводятся.