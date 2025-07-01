Многие известные советские артисты выступали под псевдонимами, и причины этому были далеко не творческими.

Так, Андрей Миронов до десяти лет носил фамилию Менакер. Однако в годы «борьбы с космополитизмом» родители решили сменить ее на фамилию матери, чтобы избежать давления и возможных проблем.

Подобные случаи были нередки. Лазарь Вайсбейн стал Леонидом Утесовым, Фанни Фельдман – Фаиной Раневской, а Семен Фердман выбрал фамилию Фарада. Часто причиной смены имен и фамилий было еврейское происхождение, которое в то время становилось поводом для цензуры или ограничения в карьере.

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А у Георгия Милляра, исполнителя ролей Кащея и Бабы-яги, история совсем иная. Он родился в семье французского аристократа Франца де Милье и жил в роскоши. После революции семью раскулачили, и мать сменила сыну фамилию, чтобы скрыть аристократическое происхождение.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @callmedemid.