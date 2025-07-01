Актриса Валентина Ляпина рассказала о съемках в «Этерне»

Валентина Ляпина призналась спецкору НСН, что ей было совсем не до смеха во время съемок сериала.

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В конце февраля «Кинопоиск» представил трейлер мистического фэнтези-сериала «Этерна», релиз первого эпизода запланирован на 5 июля. Проект создан по мотивам цикла романов русской писательницы Веры Камши «Отблески Этерны». Действия в сериале разворачиваются во времена, напоминающие средневековую Европу XVI–XVII веков.

Актриса Валентина Ляпина, которая исполнила роль любознательной Мэллит, рассказала специальному корреспонденту НСН на премьерном показе, с какими трудностями она столкнулась во время съемок.

«Было очень сложно, постоянно какой-то поиск, это экранизация романа, и язык изначально был очень художествен. Его нужно было адаптировать, до последнего именно этим и занимались. Мы старались, чтобы это была отдельная фэнтезийная вселенная, но чтобы зритель поверил в нее. Терпение и труд все перетрут, но язык действительно сложный, такие фразы как “сын моего отца”. Я участвовала в первой части и понимала это. Моя героиня достаточно драматичная, и все, что у нее происходит, очень драматично. Я старалась постоянно находиться в такой энергии, мне было не до веселья. Как-то так произошло однажды, что мы снимаем в Узбекистане, и у нас осталась целая сцена, одна из самых главных для моей героини, а у нас только пять минут, потому что у меня через час самолет, и я не успеваю, и мы сняли все за один дубль», — отметила она.

Ляпина отметила, что скорее она могла помочь своему персонажу, чем наоборот.

«Я не могу сказать, что я чему-то научилась, потому что ей скорее можно поучиться у меня решимости и смелости, она слишком робкая в этом плане и неловкая. Она любит чистоту и свет, правду, а ненавидит предательство. Главное отличие — это масштаб и полноценность рассказа. Первая часть была скорее отрывком и знакомством с этим миром, а в этот раз мы показываем ее на другом уровне», — добавила актриса.

Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в разговоре с НСН усомнился в успехе сериала «Этерна».