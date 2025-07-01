Лив Шрайбер, Зази Битц и Рори Калкин снимутся в детективном сериале

Рори Калкин («Властелины хаоса», «Под знаменем небес») присоединился к касту пока безымянного сериала Apple и A+E Studios, основанного на криминальных романах-бестселлерах Ларса Кеплера. Как сообщает Deadline, в проекте также заявлены Лив Шрайбер, Зази Битц, Стивен Грэм и Билл Кэмп.

Сериал расскажет историю Джона Линна (Шрайбер) - бывшего солдата, ставшего детективом по расследованию убийств, который, устав от работы на суровых улицах Филадельфии, переезжает в небольшой городок на западе Пенсильвании ради тихой жизни. Но, когда город и его семья подвергаются нападению со стороны дьявольски хитрого серийного убийцы Юрека Уолтера (Грэм), Джон должен защитить все, что ему дорого. Отчаянные поиски последней пропавшей жертвы Юрека заставляют Джона отправить свою приемную дочь, агента ФБР Сагу Бауэр (Битц), против Юрека. Кэмп сыграет шефа полиции Эллисона, а Калкин - Карла, нервного молодого идеалиста, который присоединяется к персоналу строго охраняемого психиатрического института с добрыми намерениями, когда ему поручают заботиться об одном из его самых опасных заключенных.

Роуэн Жоффе («Прежде чем я усну», «Стальная звезда») и Джон Лавин («Новый день», «Кровавая звезда») будут со-шоураннерами проекта и исполнительными продюсерами вместе с Тимоти Ван Паттеном («Перри Мейсон», «Франклин»), который будет режиссировать первые два эпизода. Съемки должны начаться этим летом в Питтсбурге.