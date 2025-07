Меган Фэйхи и Пенн Бэджли снимутся в ромкоме «Вы заслуживаете друг друга»

Пенн Бэджли («Ты», «Отличница лёгкого поведения») и Меган Фэйхи («Идеальная пара», «Дроп») сыграют главные роли в романтической комедии «Вы заслуживаете друг друга» (You Deserve Each Other) для Amazon MGM. Как сообщает Hollywood Reporter, сценарий основан на одноименном романе Сары Хогл. Режиссерами выступят Марк Сильверштейн и Эбби Кон («Красотка на всю голову»), дуэт также переработал сценарий, изначально написанный Бреттом Хейли и Марком Башем.

В центре сюжета Наоми и Ник - пара, которая собирается пожениться и жить долго и счастливо, если бы не одно обстоятельство: они полностью разлюбили друг друга. Поскольку дата церемонии быстро приближается, они оба решают тайно подтолкнуть друг друга к отмене свадьбы, используя все имеющиеся в их распоряжении средства: розыгрыши, саботаж и тотальную эмоциональную войну. Но результат этого противостояния окажется весьма неожиданным.