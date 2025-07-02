Актеры «Этерны» пообещали, что сериал задаст жару «Игре престолов»

Актеры Алексей Лукиин и Антон Рогачев поделились эмоциями от съемок в фэнтези-сериале «Этерна» в беседе со спецкором НСН.

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Съемки в фэнтези-проекте «Этерна» были кайфовыми, хотелось бы, чтобы у него было продолжение, рассказал спецкору НСН актер Алексей Лукин, исполнивший одну из главных ролей в сериале. Он добавил, что столкнулся с небольшими трудностями на съемках.

«Был непростой текст, я его ночами учил. Он не современный и даже не исторический. Ты не можешь обращаться «эй, бро, иди сюда», ты должен говорить «Унар Ричард, сын предателя, подойди ко мне». Это такой жанр, понятно, что есть исторические проекты, но фэнтези у меня в первый раз. Твоя органика уходит и ты должен быть персонажем. И в этом заключается кайф профессии. Каждая моя дуэль была в новом городе: Псков, Ивангород, Выборг. Не надо даже входить в роль, ты видишь атмосферу монастырей и сразу все ощущаешь. У своего персонажа научился любить, несмотря ни на что. Мне хотелось бы, чтобы эта история была дальше, там столько материала по книгам», — заключил он.

Актер Антон Рогачев, сыгравший в проекте роль принца Альдо Ракана, заявил спецкору НСН, что сериал может «задать жару» популярной фэнтези-саге «Игра престолов».

«Я не люблю сравнения с «Игрой престолов», для меня — это разные вещи. Тем не менее, я надеюсь, что мы зададим им жару. На съемках меня больше всего поразило, что в Узбекистане очень интересные старинные города, древняя архитектура. Также впечатлили наши художники: они замечательные, просто бешеные, ты заходишь на место съемок и понимаешь, что ты в мире фэнтези», — подчеркнул он.

Первая серия сериала «Этерна» выйдет в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» 5 июля. Проект создан по мотивам цикла романов русской писательницы Веры Камши «Отблески Этерны». Действие в сериале разворачивается во времена, напоминающие средневековую Европу XVI–XVII веков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».