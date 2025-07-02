Умер актер из "Каменской" Алексей Новицкий

1 июля ушел из жизни Алексей Новицкий, советский российский актер театра и ТВ.

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Новицкий родился 5 июля 1949 года. В 1976-м окончил актерский факультет Театральный институт имени Щукина.

В 1964-1968 гг. работал в Краснодарском театре музыкальной комедии, в 1974-1976 гг. - в Первом Московском областном театре, в 1976-1978 гг. Новицкий - актер Московского Литературно-драматического театра ВТО, с 1981-го Московского драматического театра "Сфера".

Среди театральных работ - Эдуардо в "Собаке на сене", "Летучая мышь", "Сильва", "Марица", "Берег" по Юрию Бондареву, "Не сошлись характерами" Островского, Лис в "Маленьком принце" Экзюпери, многие другие.

Снялся в сериале "Каменская".

Об уходе исполнителя сообщили в его театре. Прощание прошло в крематории Хованского кладбища.