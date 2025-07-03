Создатель «Одних из нас» Нил Дракманн покинул сериал перед третьим сезоном

Нил Дракманн, сооснователь и сосценарист сериала HBO «Одни из нас», принял решение отойти от креативной работы над проектом накануне производства третьего сезона, сообщает Deadline.

© Kinobugle.ru

Дракманн, который создал и руководил разработкой обеих частей видеоигр «Одни из нас» для Naughty Dog и Sony PlayStation, активно участвовал в работе над первыми двумя сезонами телевизионной адаптации. В третьем сезоне он не будет писать сценарии или режиссировать эпизоды, но останется в проекте в качестве исполнительного продюсера.

«Я принял трудное решение отойти от креативного участия в «Одних из нас» на HBO. С завершением работы над вторым сезоном и до начала значимой работы над третьим сезоном сейчас подходящее время, чтобы полностью сосредоточиться на Naughty Dog и будущих проектах», — прокомментировал Дракман.

Он отметил, что планирует сконцентрироваться на написании и режиссуре новой игры Intergalactic: The Heretic Prophet, а также выполнении обязанностей главы студии и креативного директора.

Дракманн подчеркнул, что создание сериала стало «изюминкой карьеры» и выразил благодарность за сотрудничество с Крейгом Мейзином, который теперь остается единственным шоураннером проекта. На протяжении двух сезонов Дракманн выступал соавтором пяти эпизодов и срежиссировал два, включая предпоследний эпизод второго сезона.