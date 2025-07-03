Создатель «Одних из нас» Нил Дракманн покинул сериал перед третьим сезоном

Kinobugle.ru

Нил Дракманн, сооснователь и сосценарист сериала HBO «Одни из нас», принял решение отойти от креативной работы над проектом накануне производства третьего сезона, сообщает Deadline.

Создатель «Одних из нас» Нил Дракманн покинул сериал перед третьим сезоном
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Дракманн, который создал и руководил разработкой обеих частей видеоигр «Одни из нас» для Naughty Dog и Sony PlayStation, активно участвовал в работе над первыми двумя сезонами телевизионной адаптации. В третьем сезоне он не будет писать сценарии или режиссировать эпизоды, но останется в проекте в качестве исполнительного продюсера.

«Я принял трудное решение отойти от креативного участия в «Одних из нас» на HBO. С завершением работы над вторым сезоном и до начала значимой работы над третьим сезоном сейчас подходящее время, чтобы полностью сосредоточиться на Naughty Dog и будущих проектах», — прокомментировал Дракман.

Он отметил, что планирует сконцентрироваться на написании и режиссуре новой игры Intergalactic: The Heretic Prophet, а также выполнении обязанностей главы студии и креативного директора.

Дракманн подчеркнул, что создание сериала стало «изюминкой карьеры» и выразил благодарность за сотрудничество с Крейгом Мейзином, который теперь остается единственным шоураннером проекта. На протяжении двух сезонов Дракманн выступал соавтором пяти эпизодов и срежиссировал два, включая предпоследний эпизод второго сезона.