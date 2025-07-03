Звезда «Разделения» Трэмелл Тиллман сыграет в романтической комедии

Актёр Трэмелл Тиллман, известный по сериалу «Разделение», получил роль в романтической комедии Good Sex. Он сыграет вместе с Натали Портман и Марком Руффало.

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Согласно синопсису, семейный психотерапевт Элли после неудачных отношений снова отправляется на свидания. В её жизни появляются сразу двое мужчин: 20-летний хипстер из Бруклина и 50-летний успешный мужчина с Манхэттена.

Режиссёром и сценаристом будущей картины выступит Лина Данэм, обладательница «Золотого глобуса». Ранее она работала над сериалами «Девочки» и «Индустрия», а также фильмом «Кэтрин по прозвищу Птичка». Полный актёрский состав фильма ещё неизвестен.

Сроки и дата премьеры ленты пока не раскрываются.