Актер Николас Холт рассказал, кого хочет увидеть в одном из фильмов DC

Издание Comicbook взяло интервью у исполнителя роли Лекса Лютора в фильме «Супермен» Николаса Холта. Он рассказал, кого бы хотел увидеть в будущих фильмах киновселенной DC.

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Видео доступно на YouTube-канале Comicbook.com. Права на видео принадлежат Comicbook.

Артист хочет, чтобы в одной из картин Лекс Лютор встретился с главным врагом Бэтмена — Джокером. Он читал о сотрудничестве злодеев в комиксах и мечтает увидеть их двоих на одном экране.

В одном из комиксов, которые я читал, Лекс Лютор и Джокер работали вместе. Сочетание этих двух злодеев было забавно видеть. Если нам повезёт и мы продолжим снимать фильмы DC, то я бы хотел их увидеть вместе.

На Лекса Лютора в исполнении Холта можно будет посмотреть с 11 июля, когда фильм «Супермен» выйдет в мировой прокат. Картина расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль героя досталась Дэвиду Коренсвету («Элементарно»), а образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»).