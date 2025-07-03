Тим Бертон объявил о работе над новым анимационным проектом

Анонс нового проекта. На мексиканском телевидении вышел новостной выпуск, посвященный визиту Тима Бертона в Мехико для открытия новой выставки под названием Tim Burton's Labyrinth. В ходе сюжета стало известно, что в данный момент режиссер работает над новым анимационным проектом.

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Тим Бертон

К сожалению, максимум, который известен на данный момент, — инсайдерская информация телеканала о том, что работа действительно идет. Но ни сюжет, ни название, ни, уж тем более, дата выхода пока неизвестны.

Сообщается, что работа никак не будет связана с другими франшизами, над которыми Бертон параллельно ведет работу. Это будет уникальное самостоятельное произведение.

Вероятнее всего, больше информации фанаты режиссера смогут получить только спустя время.