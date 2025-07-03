Некоторые актеры настолько приживаются в своих образах, что у них появляются узнаваемые жесты и привычки независимо от сценария.

Брэд Питт, например, почти всегда что-то ест в кадре. Сам актер объяснял это тем, что у него напряженный график, и еда на съемочной площадке способ не остаться голодным. К тому же, по его словам, это делает героя ближе к зрителю. Особенно заметно это в «Друзьях Оушена», где его герой перекусывает почти в каждой сцене.

Леонардо Ди Каприо регулярно поднимает бокал вина, шампанского или виски. Этот жест стал его фирменным: он повторяется в «Великом Гэтсби», «Однажды в Голливуде» и даже в «Выжившем».

Какие экранные враги оказались друзьями в жизни

Шон Бин известен другой “постоянной ролью” – он умирает. В его фильмографии больше 25 смертей на экране, что стало поводом для мемов и шуток среди зрителей.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @dana.biknazarova.