Умер актер из «Острых козырьков» Кеннет Колли

Ушел из жизни Кеннет Колли, английский актер кино и сериалов, режиссер, продюсер и сценарист. Его фильмография превышает 160 пунктов. Последний раз артист появлялся на экране в 2024 году.

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Самый известный образ исполнителя - Фирмус Пиетт из "Звездных войн", адмирал Эскадры Смерти, личного подразделения Дарта Вейдера.

Как сообщает сегодня The Independent, Колли умер на 88-м году жизни от пневмонии на фоне заражения коронавирусом. Информация обнародована агентом актера. По ее словам, артист отошел 30 июня в Кенте.

Как уточено, Колли попал в больницу после того, как упал и повредил руку. В госпитале пожилой актер заразился COVID-19.

Кеннет Колли снимался с начала 1960-х: "Острые козырьки", "Чисто английское убийство", "Пуаро", "Житие Брайана по Монти Пайтону", "Бармаглот", "Листомания", "Отверженные" 1978 года.