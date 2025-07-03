Джеймс Ганн объяснил, почему не взял Николаса Холта на роль Супермена

Издание Jake's Takes взяло интервью у режиссёра нового «Супермена» Джеймса Гана. Он рассказал, что актёр Николас Холт пытался получить главную роль в фильме, но не смог.

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По словам постановщика, актёр просто не подошёл на роль Супермена. Он отметил, что Холт слишком контролируемый, в отличие от Дэвида Коренсвета, — подобная версия героя не сочеталась на экране с Лоис Лейн, которую сыграла Рэйчел Броснахэн.

Николас Холт прослушивался на роль Супермена. Он отличный актёр. Некоторые могут сказать, что он лучше Дэвида Коренсвета в определённых аспектах, но он просто не подошёл на роль. Николас просто более контролируемый. Правда в том, что он имел действительно хорошую «химию» с другой актрисой, которая играла Лоис, — они показывали противоположность друг к другу. Но у Дэвида была лучшая «химия» с Рэйчел Броснахэн, потому что она также очень контролируемая актриса, а Дэвид немного свободней. Это создаёт другую динамику на экране.

В итоге Николас Холт получил роль главного злодея фильма — Лекса Лютора. Посмотреть на него можно будет 11 июля, когда состоится мировая премьера фильма «Супермен». Картина расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль героя досталась Дэвиду Коренсвету («Элементарно»), а образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»).