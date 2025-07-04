Менеджер Майкла Мэдсена назвал причину смерти актера

Голливудский актер Майкл Мэдсен скончался в результате остановки сердца. Об этом сообщил его менеджер Рон Смит, слова которого передает NBS News.

Напомним, тело 67-летнего артиста было обнаружено полицейскими утром третьего июля в его доме в Малибу (штат Калифорния).

Майкл Мэдсен родился 25 сентября 1957 года. На большом экране впервые появился в 1983 году, когда в прокат вышел фильм "Военные игры".

Актер известен по ролям в фильмах "Бешеные псы", "Убить Билла", "Омерзительная восьмерка" и "Однажды в Голливуде".

Всего же в послужном списке актера - не менее 170 полнометражных картин. Он снялся в российской фильме "Скорый Москва - Россия" (2014).