Рестлер Коди Роудс сыграет в фильме по Street Fighter

Изначально об участии в ленте по Street Fighter рестлера и актёра Коди Роудса ходили слухи, но сейчас они подтвердились. Роудс действительно сыграет в экранизации файтинга.

© Чемпионат.com

Коди досталась роль Гайла — офицера BBC США с забавной причёской.

Уильям Гайл

© Кадр из игры

О чём расскажет фильм по Street Fighter, не сообщается. Над картиной работает кинокомпания Legendary Pictures совместно с Capcom. Режиссёром якобы выступит Китао Сакурай, работавший над сериалом «Скрежет металла» с Энтони Маки.

Street Fighter — культовая серия файтингов и одна из прародительниц всего жанра. Первая игра серии вышла на аркадных автоматах в 1987 году и стала настоящим феноменом.