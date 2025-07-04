Мариса Абела присоединилась к касту фильма «Горец»

Мариса Абела («Индустрия», «Шпион, которого не было») присоединилась к касту фильма «Горец» (Highlander) Amazon MGM Studios. Как сообщает Deadline, кого именно он будет играть, пока не известно. Главную роль Коннора Маклауда исполнит Генри Кавилл, а его наставника Рамиреса сыграет Рассел Кроу.

«ИнтерМедиа» напоминает, что ремейк культового фильма 1986 года с Кристофером Ламбертом и Шоном Коннери находится в разработке уже более 10 лет, а в 2018 году было объявлено, что режиссером новой версии станет Чад Стахелски, который всё это время подтверждал, что проект не заморожен. Сценарий нового «Горца» написал Майкл Финч («Человек ноября», «Джон Уик 4»). Съемки должны начаться осенью 2025 года.