Отвратительный и обаятельный: какими ролями запомнился актер Майкл Мэдсен

Он был найден без сознания на своей вилле в Малибу (Лос-Анджелес, штат Калифорния). Затем объявили - умер от остановки сердца. Ему было 67 лет.

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Есть актеры вроде бы второго плана, но которые запоминаются зрителями не меньше, чем самые крутые кинозвезды.

Он играл на одной площадке с такими знаменитостями, как Джонни Депп, Аль Пачино и Ума Турман. Его первым учителем сценарного мастерства был неподражаемый Джон Малкович.

У Майкла Мэдсена довольно крутая биография. Поначалу ничто не предвещало, что он станет кинозвездой и его будут приглашать в свои лучшие фильмы Ридли Скотт, Квентин Тарантино и Роберт Родригес. Он перепробовал множество профессий: маляр, автомеханник, работник скорой помощи, рабочий на автозаправке. Впервые в качестве актера играл в чикагском театре.

В 1977 году переехал в Лос-Анджелес, где стал исполнять эпизодические роли. Так обнаружилось его амплуа "плохого парня", отвратительного бандита и убийцы с "невменяемым" характером, но со своим отрицательным обаянием.

Первые крупные роли Мэдсена в фильмах Джона Дала "Убей меня снова" (1989) и Ридли Скотта "Тельма и Луиза" (1991) принесли ему широкую известность. Он блистал в качестве отвратительного, но обаятельного персонажа в фильмах, которые стали голливудской классикой - "Бешеные псы", "Убить Билла", "Город грехов", "Омерзительная восьмерка", "Донни Браско" и других.

Квентин Тарантино хотел снять его в одной из главных ролей "Криминального чтива", но Мэдсен в это время был занят в другом проекте. В результате роль исполнил Джон Траволта.

В 2001 году он появился в видеоклипе на песню Майкла Джексона "You Rock My World".

Мэдсен был редким голливудским актером, которого активно приглашали в российские фильмы: "Сматывай удочки", "Мужской сезон: Бархатная революция", "Ключ Саламандры", "Скорый Москва-Россия" и другие.

Кроме того, Мэдсен был автором восьми сборников стихов и обладателем литературных наград, а также незаурядным фотографом.