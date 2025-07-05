Виталия Корниенко рассказала, как освоила верховую езду ради трюков в фильме

Известная актриса Виталия Корниенко, сыгравшая в сериале "Папины дочки" и фильме "Лед 2", а также озвучившая героиню Анны в мюзикле "Холодное сердце", научилась ездить верхом на лошадях ради съемок в фильме "Суворовец. День Победы". Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

"Для второй части фильма я специально научилась верховой езде на лошадях. Больше научилась даже не когда ходила на специализированные занятия, а уже на площадке вместе с каскадерами. Бегала по полям на лошадях с седлом или без седла. Новый опыт для меня, раньше не каталась на них особо, только в парках за веревочку. Мне безумно нравится самой выполнять каскадерские трюки на площадке", - рассказала Корниенко в беседе с ТАСС.

Первая часть "Суворовца" была создана новосибирскими кинематографистами при поддержке правительства Новосибирской области и Президентского фонда культурных инициатив. Картину посмотрели более 60 тыс. человек, она собрала в прокате свыше 13 млн рублей.

Действие "Суворовца" происходило в 1944 году в небольшой сибирской деревне, где в отсутствие мужчин, ушедших на фронт, роль защитников от бандитов и расхитителей государственной собственности берут на себя подростки. На первый план в фильме выведены герои, достойные быть примером для современных детей. Съемки первой части проходили в Колыванском районе Новосибирской области. Ключевой темой продолжения станет любовная линия - Корниенко сыграет любовный интерес главного героя.

Корниенко - российская актриса кино, телевидения и дубляжа. Ее фильмография насчитывает более сотни работ в кино, в том числе главные роли. Продублировала и озвучила более 100 персонажей в зарубежных фильмах, мультфильмах, компьютерных играх. Большую известность ей принесла работа в таких проектах, как "Лед 2" и "Папины дочки. Новые".