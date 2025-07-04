Как сложилась судьба актера Фрунзика Мкртчяна

Фрунзе Мкртчян - один из самых любимых актеров XX столетия. Он был известен на весь Союз - его широкий нос, изломанные брови, бездонные глаза. Он сыграл не так много ролей, но каждый его герой оставил в сердцах зрителей неизгладимый след.

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Фрунзе Мкртчян родился 4 июля 1930 года в городе Ленинакан (ныне Гюмри). У будущего актера было два имени. Первое - Мгер, так его называли дома. Второе - Фрунзе - в честь знаменитого героя Гражданской войны. Говорят, что у актера было даже два паспорта на два имени. Но якобы оба их он потерял. Да и зачем был нужен паспорт Фрунзику Мкртчяну, когда весь Советский Союз знал его в лицо как шофера самосвала из фильма "Мимино".

Родители Фрунзика были простыми рабочими текстильного комбината. Отец работал табельщиком, а мама - посудомойкой в заводской столовой.

Папа будущего актера очень хотел, чтобы сын стал художником. Но Фрунзик нашел другое увлечение по душе и записался в драмкружок при школе. Уже в 10 лет он ставил домашние спектакли, первыми зрителями которых были его родные. На втором этаже дома он устроил импровизированную сцену - повесил занавес и показывал моноспектакли.

Впервые на сцену Мкртчян вышел в крохотной роли. Посреди серьезной, трагической сцены он должен был говорить: "Вам письмо от князя!" Но стоило ему выйти на сцену, как в зале раздавался смех. Вот так с самого детства возникла дилемма: Фрунзик мечтал о трагических ролях, но зритель хотел видеть его в комедиях.

В 1940-е годы его отца арестовали за кражу - чтобы прокормить семью, тот попытался вынести ткань с комбината. Отца осудили на десять лет. О поступлении в театральный институт не могло быть и речи. В 1947 году Фрунзик окончил школу и пошел на завод.

Только в 1956 году он окончил Ереванский театрально-художественный институт и сразу был принят в труппу театра имени Сундукяна. Там у него была уже своя армия поклонников. В том же году ему удалось сыграть свой первый, совсем микроскопический эпизод в кино: в фильме Александра Роу "Тайна озера Севан" молодой актер снялся в роли паренька, убирающего с дороги камень. В ходе монтажа оказалось, что в кадр попала только его левая нога.

В 1960 году состоялся полноценный дебют актера на киноэкране. В фильме "Парни музкоманды" он сыграл веселого музыканта по имени Арсен. Фильм тоже прошел незамеченным. Лента не очень понравилась на "самом верху" и быстро была снята с проката.

Следующую большую роль в кино пришлось ждать пять лет. В 1965 году Георгий Данелия пригласил Мкртчяна в свою комедию "Тридцать три". По словам режиссера, знакомство с Мкртчяном и работа с ним были лучшими эпизодами в его жизни.

Дядя Джабраил

Спустя год в карьере Мкртчяна случилась еще одна большая роль - на экраны вышла искрометная комедия Леонида Гайдая "Кавказская пленница", где Фрунзику Мкртчяну досталась роль Джабраила - дяди главной героини, "комсомолки, спортсменки и просто красавицы" Нины. Роль Фрунзика была очень запоминающейся. Вместе с Никулиным он придумывал шутки и целые эпизоды. Фильм занял первое место в прокате, его посмотрели 76,54 млн зрителей.

Шофер Хачикян

Еще одна не главная, но искрометная роль досталась Фрунзику Мкртчяну в комедии Георгия Данелии "Мимино". "Я к нему такой личный неприязнь испытываю, что кушать не могу!" - автор этой крылатой фразы не режиссер и не сценарист, а Фрунзик Мкртчян. Он импровизировал на съемочной площадке, заставляя хохотать всех. За роль шофера Хачикяна Фрунзик получил Государственную премию СССР вместе с Кикабидзе и Данелией.

Но герой Мкртчяна мог и не появиться в фильме. По сценарию сначала было решено, что в ней будет два главных героя - вертолетчик, чья роль с самого начала съемок предназначалась Вахтангу Кикабидзе, и врач-эндокринолог (его должен был сыграть Евгений Леонов), с которым Валико познакомится в Москве. Впоследствии национальность и профессия второго героя были сильно изменены, и вместо медработника в фильме появился обаятельный шофер-армянин Рубик Хачикян в исполнении Фрунзика Мкртчяна.

"Киношную" жену Мкртчяна в фильме "Кавказская пленница" сыграла его настоящая супруга - актриса Донара Мкртчян. Поначалу их союз был безоблачным, у актеров родились двое детей. Но потом Донара заболела. Диагноз - тяжелое психическое наследственное заболевание. Фрунзе водил жену по врачам, но те только разводили руками. Из-за болезни Донара ревновала мужа, утверждая, что по всей стране у него были любовницы. Жизнь превращалась в ад. Последние 25 лет Донара провела в психиатрической больнице. А сыну Вазгену передалось от матери психическое заболевание. Фрунзик замкнулся, начал сторониться людей, часто в одиночестве бродил по ночам.

Актер умер 29 декабря 1993 года за несколько дней до Нового года. 31 декабря ночью все армяне земли пили первый бокал шампанского молча, вспоминая великого соотечественника. В Ереване его портреты висят в парикмахерских и магазинах. Профиль актера народные мастера вырезают из дерева и продают туристам в качестве сувениров. А в Дилижане, где родился герой Рубик Хачикян, был установлен созданный Зурабом Церетели памятник героям фильма "Мимино" - Валико, Рубику и Волохову. Через некоторое время похожий памятник открыли в Тбилиси на Авлабарской площади.

Сказано

Цитаты шофера Хачикяна (Фрунзе Мкртчян) из фильма "Мимино":

"Валик-джан, я тебе один умный вещь скажу, но только ты не обижайся: ты и она не две пары в сапоги..."

"Иди сюда, я тебе умный вещь скажу! Только ты не обижайся!"

"Вы почему кефир не кушаете? Не любите?"

"Слушай, я русский язык не хорошо знаю... Он пошел туалет, а Валико постучал дверь и сказал, что тоже... хочет... Такие вопросы задаете, что неудобно отвечать... даже..."

"Эти "Жигули"... чем думают, я не знаю. Под ногами крутятся, крутятся, крутятся..."

Кстати

5 главных фильмов Фрунзе Мкртчяна: