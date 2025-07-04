Режиссер Илья Найшуллер назвал четыре любимых фильма

Российский режиссёр Илья Найшуллер, известный по боевикам «Хардкор», «Никто» и недавним «Главам государств», рассказал о своих самых любимых фильмах. В интервью киносайту Letterboxd постановщик назвал четыре картины, которые он пересматривает с наибольшим удовольствием.

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В топ режиссёра вошли в основном знаменитые картины: боевик «Голдфингер» про Джеймса Бонда, комедия «Семейка Тененбаум», культовый азиатский боевик «Олдбой» и культовая советская военная драма «Иди и смотри».

Любимые фильмы режиссёра Ильи Найшуллера