Хо Сон Тхэ, сыгравший роль гангстера Док Су в «Игре в кальмара», неожиданно хорошо говорит по-русски.

Русский для Хо – не просто увлечение. Он окончил Пусанский национальный университет, где изучал язык профессионально. Позже работал в корпорации LG, занимаясь маркетингом на российском рынке. Его должность требовала уверенного владения языком и ежедневного общения с клиентами и партнерами из СНГ.

Фирменные жесты актеров, которые они повторяют в каждом фильме

И даже став актером, Хо не забыл язык. Он спокойно вставляет русские фразы в дорамах, общается с фанатами без переводчика и не скрывает, что к России у него остались теплые чувства.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.