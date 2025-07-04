Ольга Прокофьева предостерегла создателей «Няни Оксаны»

Ольга Прокофьева оценила перспективы грядущего сериала телеканала «Пятница!» «Няня Оксана». Актриса, известная по роли экстравагантной Жанны Аркадьевны в сериале «Моя прекрасная няня», выразила надежду, что новый сериал привлечет молодежь.

- Пусть будет еще одно поколение детей, которые подсядут на эту добрую историю, - сказала она «Стархиту». - У нас она, по крайней мере, получилась именно доброй. Единственное пожелание: не скатиться в пошлости, в какие-то скабрезности, все эти словечки. Дети — обезьянки, они обязательно будут повторять. Мы, когда поняли, что на сериал подсели подростки, кроме как „курица“ и иногда „дура“ я больше няню никак не называла. В американском переводе все звучит по-хамски и грубо. Поэтому — главное не уйти в пошлость. Возьмите на себя миссию чуть-чуть даже воспитательную. Этим тоже должны озадачиться люди нового сериала. Меня проект научил относиться к ерунде, от которой мы иногда раздражаемся, легко. Не озлобляться, если кто-то не там тапочки поставил или стакан за собой не помыл. Пусть и ремейк чему-то научит через шутку.

При этом артистка напомнила, что нередко ремейки в России бывают провальными.

- Вот такие повторы, мне кажется, ради Бога, пусть будет. Мы снимались в 2004 году. 20 лет прошло. И, тем не менее, ко мне сегодня подходили совсем маленькие дети в „Артеке“ и обнимали. Они не то что не родились еще тогда, а еще поколения перед ними не было, кто эту „Няню“ мог бы знать. Но ребятишки знают, смотрят. Популярность огромная. У нас же был время мистический момент — мы лет 18 не сходили с эфира. На одном канале сериал заканчивался, на другом начинался. Только ленивый мог не попасть при переключении каналов на серию.

«ИнтерМедиа» напоминает, что Борис Смолкин негативно высказался о грядущем сериале «Няня Оксана».