В честь режиссера Алексея Балабанова назовут улицу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге появится улица, названная в честь знаменитого режиссёра Алексея Балабанова. Об этом сообщил заместитель главы города Рустам Галямов на заседании комиссии по топонимике.

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Новая улица будет создана в микрорайоне «Академический-2», когда там проложат дорогу. Место станет располагаться рядом с улицей, которую назвали в честь другого известного режиссёра Ярополка Лапшина («Демидовы»). Ранее стало известно, что в Екатеринбурге установят памятник, посвящённый Балабанову.

Режиссёр Алексей Балабанов за свою карьеру снял около 20 фильмов. Он прославился фильмами «Брат», «Груз 200» и «Жмурки», которые стали культовыми для россиян. Постановщик умер в 2013 году от острой сердечной недостаточности. Ему было 55 лет.