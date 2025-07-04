Максим Аверин получил свой первый гонорар в спичечном коробке

Максим Аверин вспомнил, как в пятилетнем возрасте получил свой первый гонорар. Актер дебютировал в эпизодической роли в ленте Александра Панкратова-Черного «Похождения графа Невзорова» (1982) по повести Алексея Толстого.

- Мой первый гонорар был 2 рубля, - рассказал «АиФ»Максим Аверин. – Выдали мне их в спичечном коробке. Мне тогда было 5 лет. Того первого гонорара хватило лишь на коробку цветных мелков. 2 рубля – это был гонорар за мою первую роль в кино - танцующего мальчика.

Как «ИнтерМедиа» сообщало ранее, Максим Аверин в марте 2025 года был удостоен звания «Народный артист Российской Федерации».