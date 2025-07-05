Чем запомнился актер Джулиан Макмэхон, который скончался в 56 лет

Актер Джулиан Макмэхон скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием 2 июля 2025 года в Клируотере, штат Флорида. Об этом в пятницу сообщили члены его семьи.

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"Мой любимый муж Джулиан Макмэхон мирно скончался на этой неделе после героической борьбы с раком. Джулиан любил жизнь. Он любил свою семью. Он любил своих друзей. Он любил свою работу и любил своих поклонников. Его самым сокровенным желанием было принести радость как можно большему количеству людей. Мы просим поддержки в это время, чтобы позволить нашей семье скорбеть в уединении. И мы желаем всем тем, кому Джулиан принес радость, продолжать находить радость в жизни. Мы благодарны за воспоминания," - написала его жена, Келли Макмэхон.

Джулиан Макмэхон родился в 1968 году в Сиднее. Его отец - сэр Уильям Макмэхон, занимал пост премьер-министра Австралии с 1971 по 1972 год.. В самом начале своей карьеры работал моделью, первый успех ему принесла реклама джинсов Levi's. Первым прорывом для голливудской карьеры актера стала роль Иена Рейна в сериале "Другой мир". На большом экране он дебютировал в американско-австралийском фильме 1992 года "Мокрое и дикое лето". В 2000-м году присоединился к касту третьего сезоне сериала "Зачарованные". Роль Коула Тернера, возлюбленного Фиби Холливелл, принесла ему мировую славу. Несмотря на популярность, Джулиан неожиданно покинул проект в 2003-м году, снявшись в трех сезонах сериала.

В этом же году он получил роль пластического хирурга Кристиана Троя в сериале Райана Мерфи и Брэда Фэлчака "Части тела". Эта роль, которая принесла Макмэхону номинацию на "Золотой глобус", а в самом проекте он играл до самого его закрытия в 2010 году. Параллельно Джулиан Макмэхон сыграл злодея Доктора Дума в нескольких частях "Фантастической четверки" - в фильмах "Фантастическая четверка" (2005), "Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного Сёрфера" (2007).

Позже Макмэхон снимался в сериале CBS "ФБР: Самые разыскиваемые" в роли детектива Джесса Лакруа. Всего в фильмографии актера более 40 проектов. Он снялся во многих полнометражных картинах, среди которых триллер "Предчувствие" с Сандрой Буллок, фильм "Ты не ты", драма "Сёрфер" с Николасом Кейджем. Его сериальная "биография" насчитывала более 15 проектов. Последней ролью для Макмэхона стала роль премьер-министра Австралии в сатирической драме "Резиденция" (2025) от Netflix.