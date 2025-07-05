Брэд Питт рассказал, как испортил воздух во время съемок фильма

На подкасте New Heights гостем стал известный актёр Брэд Питт («Формула-1»). Он рассказал о необычной истории со съёмок в одном из своих первых фильмов.

По словам артиста, одну из сцен картины они снимали в кафе. Его персонаж не ел несколько дней, и ему нужно было съесть тарелку с фасолью. На сцену ушло четыре дубля, но в конце из-за сильного метеоризма он вынудил всю съёмочную команду сбежать с площадки.

Мы снимали сцену в крошечном кафе. Со мной была большая съёмочная группа, около 60 человек. Было очень жарко, а дышать было невозможно. Мой персонаж не ел несколько дней, и вот он получает свою большую тарелку фасоли. Я решил применить актёрский метод и всё это съесть. Дубль два и три — делаю то же самое. На четвёртый опять делаю то же самое… и вдруг что-то будто ударило меня в живот. Я ничего не мог поделать. Я застрял в этом кресле. В итоге природа и метеоризм взяли своё. Я подумал: «О, здорово, мне это сошло с рук». И тут внезапно что-то дьявольское будто спустилось на команду, и они сбежали из кафе.

О каком фильме шла речь, Брэд Питт не сказал. Команда подкаста постоянно перебивала историю несдержанным смехом. Артист, по иронии судьбы, стал часто ассоциироваться с едой у зрителей. Многие блогеры даже делали нарезки из его картин, где Питт что-то ест на камеру.